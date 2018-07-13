"Шумные" строительные работы возобновят в "Лужниках" через неделю после окончания ЧМ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Работы на строящихся объектах московскомго стадиона "Лужники" планируется возобновить через неделю после окончания игр Чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Буквально через неделю после окончания Чемпионата мира по футболу, я думаю, мы возобновим работы на объектах на территории олимпийского комплекса "Лужники". Фактически, серьезные работы были приостановлены на два месяца, хотя внутренние и "тихие" работы продолжались", - сказал Хуснуллин.

Он пояснил, что на время мундиаля строители свернули капитальные внешние и масштабные строительные процессы на возводимых здесь объектах.

Глава стройкомплекса также рассказал, что в течение нескольких недель будут демонтированы временные сооружения, установленные на территории "Лужников".

"Уже есть четкая программа, предусматривающая, какие объекты останутся и в дальнейшем, а какие будут свернуты. Например, останутся надувные детские аттракционы", - добавил заммэра.

На территории олимпийского комплекса "Лужники" с 25 мая был введен особый "чистый" режим, предусматривающий, помимо прочего и ограничение доступа.

Ранее Хуснуллин заявлял, что на время проведения Чемпионата мира по футболу на ряде столичных строек будут приостановлены работы.