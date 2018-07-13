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ФИДЕ отстранила Илюмжинова от руководства организацией

Федерация считает, что ее президент нарушил кодекс этики, его отстранили до 2019 года

ФИДЕ отстранила Илюмжинова от руководства организацией
Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила главу организации Кирсана Илюмжинова, говорится в сообщении пресс-службы ФИДЕ.

"Комиссия по этике единогласно решила, что г-н Илюмжинов виновен в нарушении Кодекса этики ФИДЕ. Г-н Илюмжинов наказывается временным отстранением от занимаемой должности сроком на 18 месяцев, начиная с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Илюмжинов, начиная с пятницы, отстранен на шесть месяцев, до 12 января 2019 года. Остальные 12 месяцев дисквалификации с отсрочкой в два года.

Илюмжинов возглавил ФИДЕ в 1995 году и с тех пор неоднократно переизбирался на новый срок. Однако в ноябре 2015 года глава Международной федерации шахмат оказался в санкционном списке США по Сирии.

В апреле 2018 года президентский совет ФИДЕ потребовал от Илюмжинова уйти в отставку. Он заявил, что не намерен это делать.

В октябре 2017 года исполнительный комитет Международной федерации шахмат проголосовал за то, чтобы действующий президент организации Кирсан Илюмжинов не выдвигал свою кандидатуру на ближайших выборах.

Выборы президента ФИДЕ состоятся 3 октября 2018 года в Батуми. Российская федерация шахмат выдвинула на этот пост бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича.

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Теги: шахматы, ФИДЕ, Кирсан Илюмжинов

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