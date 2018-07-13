ФИДЕ отстранила Илюмжинова от руководства организацией

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила главу организации Кирсана Илюмжинова, говорится в сообщении пресс-службы ФИДЕ.

"Комиссия по этике единогласно решила, что г-н Илюмжинов виновен в нарушении Кодекса этики ФИДЕ. Г-н Илюмжинов наказывается временным отстранением от занимаемой должности сроком на 18 месяцев, начиная с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Илюмжинов, начиная с пятницы, отстранен на шесть месяцев, до 12 января 2019 года. Остальные 12 месяцев дисквалификации с отсрочкой в два года.

Илюмжинов возглавил ФИДЕ в 1995 году и с тех пор неоднократно переизбирался на новый срок. Однако в ноябре 2015 года глава Международной федерации шахмат оказался в санкционном списке США по Сирии.

В апреле 2018 года президентский совет ФИДЕ потребовал от Илюмжинова уйти в отставку. Он заявил, что не намерен это делать.

В октябре 2017 года исполнительный комитет Международной федерации шахмат проголосовал за то, чтобы действующий президент организации Кирсан Илюмжинов не выдвигал свою кандидатуру на ближайших выборах.

Выборы президента ФИДЕ состоятся 3 октября 2018 года в Батуми. Российская федерация шахмат выдвинула на этот пост бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича.