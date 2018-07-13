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"Челси" отправил в отставку главного тренера Антонио Конте

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Лондонский "Челси" завершил сотрудничество с итальянским специалистом Антони Конте, который занимал пост главного тренера с 2016 года.

Новым наставником английского клуба станет еще один итальянец Маурицио Сарри, который до последнего времени работал в "Наполи". Он будет в ближайшее время представлен на своем новом посту.

"Челси" напоминает в своем заявлении, что под руководством итальянца команда выиграла свое шестое чемпионство и восьмой Кубок Англии.

Как отмечает The Independent, слухи об увольнении Конте ходили уже несколько недель, но официальное объявление об отставке затягивалось, так как стороны не могли согласовать размер неустойки.

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Теги: футбол, Челси, Антони Конте
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