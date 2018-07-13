Президент ФИДЕ заявил о намерении продолжить работу и обжаловать отстранение

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов назвал решение комиссии по этике ФИДЕ об отстранении его от должности главы международной шахматной организации незаконным.

"Решение комиссии по этике ФИДЕ о моем отстранении абсолютно незаконно. Три члена комиссии приняли политическое решение из-за санкций США в отношении меня. Я избран на пост президента ФИДЕ представителями 110 государств, и меня не могут отстранить три человека", - заявил Илюмжинов "Интерфаксу" в пятницу.

"Я намерен продолжить исполнять свои обязанности на посту президента ФИДЕ до октября этого года", - сказал он. По словам Илюмжинова, он также намерен "обратиться в спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) и в международный суд по правам человека".

По мнению президента ФИДЕ, "все это связано со страхом вице-президента ФИДЕ Георгиоса Макропулоса перед моим авторитетом в шахматном мире". "Макропулос пытается любыми способами прорваться на пост президента ФИДЕ", - заключил Илюмжинов.

Ранее в пятницу стало известно, что ФИДЕ отстранила Илюмжинова. "Комиссия по этике единогласно решила, что г-н Илюмжинов виновен в нарушении Кодекса этики ФИДЕ. Г-н Илюмжинов наказывается временным отстранением от занимаемой должности сроком на 18 месяцев, начиная с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

В октябре 2017 года исполнительный комитет ФИДЕ проголосовал за то, чтобы Илюмжинов не выдвигал свою кандидатуру на ближайших выборах. В апреле 2018 года президентский совет ФИДЕ потребовал от Илюмжинова уйти в отставку. Он заявил, что не намерен это делать.

Выборы президента ФИДЕ состоятся 3 октября 2018 года в Батуми. Российская федерация шахмат выдвинула на этот пост бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. Сам Дворкович назвал вице-президента ФИДЕ Георгиоса Макропулоса своим основным конкурентом на выборах.