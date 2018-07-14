Полуфинал "Уимблдона" Надаль – Джокович перенесли на субботу

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Матч 1/2 финала турнира серии Большого шлема между испанцем Рафаэлем Надалем сербом Новаком Джоковичем перенесен на 14 июля, сообщает пресс-служба соревнования.

Игра началась в пятницу поздним вечером и была прервана при счете 6:4, 3:6, 7:6 (11:9) в пользу серба в связи с наступлением ночи.

Начало матча затянулось из-за позднего окончания встречи между Кевином Андерсоном (ЮАР) и Джоном Изнером (США). Этот матч растянулся на пять сетов, решающий завершился со счетом 26:24 в пользу Андерсона, продолжительность игры составила шесть с половиной часов.