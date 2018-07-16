"Ювентус" за день продал футболок Роналду на 55 млн евро

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Ювентус" продал 520 тысяч футболок с фамилией португальского нападающего Криштиану Роналду в первый же день продаж, сообщает Yahoo Sport.

С учетом того, что цена одной футболки составляет 105 евро, клуб заработал на футболках почти 55 млн евро. Кроме того, аналитики отмечают активный рост подписчиков в официальных соцсетах итальянского клуба.

Роналду перешел в "Ювентус" на прошлой неделе из мадридского "Реала". Сумма трансфера составила около 100 млн евро, по данным СМИ, футболист будет получать в клубе около 30 млн евро за сезон.