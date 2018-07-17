Бывший соперник на выборах обвинил главу Федерации бобслея в рейдерстве

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Призер чемпионата России по бобслею, бывший главный тренер сборной России, старший тренер сборной Москвы Олег Соколов оспорит в суде легитимность выборов президента Федерации бобслея России, на которых победил действующий глава Александр Зубков.

"Мы будем оспаривать это решение в суде. Специалисты, которые работают в федерации с 80-х годов, заслуженные тренеры, ветераны бобслея очень обеспокоены ситуацией, в которой власть в ФБР захватил один человек, его действия подходят под определение "рейдерство". Мы будем оспаривать все его (Зубкова - ИФ) действия и, уверен, добьемся правды", - сказал Соколов "Интерфаксу".

"Этого мы будем добиваться с Пеговым (Анатолий Пегов - помощник зампредседателя Госдумы РФ, также претендовал на должность, но снял кандидатуру вместе с Соколовым накануне - ИФ) и Воеводой (Александр Воевода - олимпийский призер, депутат Госдумы РФ - ИФ), это наша команды. Мы хотим законности. За нами стоят люди, которые были выброшены за черту сборной и те, которые терпят... У нас две претензии - законность проведения выборов и снижение результатов. Можно терпеть любой диктат ради цели, но ее нет. Какие целы? Финансирование, благосостояние, успехи на чемпионатах мира, ничего этого не наблюдается", - добавил он.

"Часть людей уже обратились в суд на сегодняшние действия (Зубкова - ИФ), конечно, мы сделали это немного поздно, так как я думал, что Александр Юрьевич (Зубков - ИФ) не будет проводить выборы, а проведет исключительно отчетно-выборную конференцию, отчитается своей работе. Он это не сделал, это его право, он сам отвечает за свои действия, а мы будем бороться", - отметил собеседник агентства.

Ранее во вторник стало известно, что большинством голосов делегаты отчетно-выборной конференции проголосовали за кандидатуру действующего президента Федерации бобслея России Александра Зубкова на выборах, которых состоялись во вторник в Сочи.