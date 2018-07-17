Спорт

Бывший соперник на выборах обвинил главу Федерации бобслея в рейдерстве

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Призер чемпионата России по бобслею, бывший главный тренер сборной России, старший тренер сборной Москвы Олег Соколов оспорит в суде легитимность выборов президента Федерации бобслея России, на которых победил действующий глава Александр Зубков.

"Мы будем оспаривать это решение в суде. Специалисты, которые работают в федерации с 80-х годов, заслуженные тренеры, ветераны бобслея очень обеспокоены ситуацией, в которой власть в ФБР захватил один человек, его действия подходят под определение "рейдерство". Мы будем оспаривать все его (Зубкова - ИФ) действия и, уверен, добьемся правды", - сказал Соколов "Интерфаксу".

"Этого мы будем добиваться с Пеговым (Анатолий Пегов - помощник зампредседателя Госдумы РФ, также претендовал на должность, но снял кандидатуру вместе с Соколовым накануне - ИФ) и Воеводой (Александр Воевода - олимпийский призер, депутат Госдумы РФ - ИФ), это наша команды. Мы хотим законности. За нами стоят люди, которые были выброшены за черту сборной и те, которые терпят... У нас две претензии - законность проведения выборов и снижение результатов. Можно терпеть любой диктат ради цели, но ее нет. Какие целы? Финансирование, благосостояние, успехи на чемпионатах мира, ничего этого не наблюдается", - добавил он.

"Часть людей уже обратились в суд на сегодняшние действия (Зубкова - ИФ), конечно, мы сделали это немного поздно, так как я думал, что Александр Юрьевич (Зубков - ИФ) не будет проводить выборы, а проведет исключительно отчетно-выборную конференцию, отчитается своей работе. Он это не сделал, это его право, он сам отвечает за свои действия, а мы будем бороться", - отметил собеседник агентства.

Ранее во вторник стало известно, что большинством голосов делегаты отчетно-выборной конференции проголосовали за кандидатуру действующего президента Федерации бобслея России Александра Зубкова на выборах, которых состоялись во вторник в Сочи.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: бобслей, Олег Соколов, Александр Зубков
Спорт
"Ювентус" за день продал футболок Роналду на 55 млн евро"Ювентус" за день продал футболок Роналду на 55 млн евро
Роналду на прошлой неделе перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала"Подробнее
 Миллионы французов вышли на улицы отпраздновать чемпионство своей сборнойМиллионы французов вышли на улицы отпраздновать чемпионство своей сборной
Самые большие гуляния во Франции за последние двадцать летПодробнее
 ЧМ-2018. ОбобщениеЧМ-2018. Обобщение
"Интерфакс" подводит итоги чемпионата мира-2018, завершившегося в России в воскресеньеПодробнее
 Лучшие игроки ЧМ-2018 получили медали под проливным дождем в "Лужниках"Лучшие игроки ЧМ-2018 получили медали под проливным дождем в "Лужниках"
Дождь начался сразу после окончания финального матча, завершившегося победой сборной Франции над ХорватиейПодробнее
Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018
В семи матчах турнира хорват провел два гола и сделал одну результативную передачуПодробнее
 Сборная Франции по футболу завоевала золото ЧМ-2018Сборная Франции по футболу завоевала золото ЧМ-2018
В финале она обыграла национальную команду ХорватииПодробнее
 Новак Джокович в четвертый раз в карьере выиграл "Уимблдон"Новак Джокович в четвертый раз в карьере выиграл "Уимблдон"
Серб в финале в трех сетах обыграл южноафриканца Кевина Андерсона и в 13-й раз выиграл турнир "Большого шлема"Подробнее
 Франция - Хорватия. ОнлайнФранция - Хорватия. Онлайн
В Москве завершается чемпионат мира-2018Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 июля7 фото
16 июля
Фотохроника 14 июля
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки5 фото
16 июля
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЕСПЧ взыскал с РФ около 48 тыс. евро в пользу участниц Pussy RiotВ миреТрамп проигнорировал советы быть более жестким на саммите с ПутинымЭкономикаГлава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в историиВ миреМинюст США обвинил в шпионаже гражданку РоссииВ РоссииСто лет исполнилось со дня расстрела императора Николая II и его семьиВ миреВстреча Путина с Трампом. Обобщение

Экс-глава ГСУ СКР по Москве Дрыманов задержан по делу о взятке

Экс-глава ГСУ СКР по Москве Дрыманов задержан по делу о взяткеИнформация о бывшем начальнике московского главка удалена с сайта управления Подробнее

ЕСПЧ взыскал с России 20 тыс. евро в пользу родственников убитой Анны Политковской

Жириновский предложил разрешить межфракционный переход депутатов Госдумы

ЕСПЧ взыскал с РФ около 50 тыс. евро в пользу участниц Pussy Riot

ЕСПЧ взыскал с РФ около 50 тыс. евро в пользу участниц Pussy RiotВ Европе решили, что в отношении участниц панк-молебна в храме было нарушено право на свободу выражения мнения и справедливый суд Подробнее

Бывший соперник на выборах обвинил главу Федерации бобслея в рейдерстве

Баффет пожертвовал на благотворительность $3,4 млрд

Госдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлиц

Госдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлицДокументом предусмотрена оплата налогов банковской картой при трансграничных переводах Подробнее

Суд ограничил доступ к 3 400 пиратским сайтам

В Госдуме решили наградить Черчесова и футболистов сборной России

Задержанная в США Бутина контактировала с Национальной стрелковой организацией Америки

Заглавы Минздава Ульяновской области уволен после скандала с закупками медпрепаратов

Жириновский предложил депутатам ежегодно исполнять "Боже, царя храни!"

Около сотни жителей Кызыла отравились шаурмой

СМИ сообщили о возможном росте трат США на новое посольство в Иерусалиме в сто раз

Трамп проигнорировал советы быть более жестким на саммите с Путиным

Трамп проигнорировал советы быть более жестким на саммите с ПутинымВысказывания лидера США сильно противоречили плану американской администрации Подробнее

Израиль перекрыл поставки топлива в сектор Газа в ответ на действия боевиков ХАМАС

В Японии откроют первый православный монастырь

Рогозин анонсировал старт строительства второй очереди "Восточного" в августе

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru