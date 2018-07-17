Спорт

Избранный глава Федерации бобслея заверил в легитимности выборов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Выборы президента Федерации бобслея России прошли в соответствии с уставом организации, заявил "Интерфаксу" Александр Зубков, переизбранный на пост во вторник на отчетно-выборной конференции во вторник.

"Выборы были легитимными, на них присутствовал независимый юрист, который отметил, что все пункты, необходимые для отчетно-выборной конференции, были соблюдены, а также донесены до всех присутствующих на выборах президента Федерации бобслея России", - сказал Зубков.

"Подчеркну, юрист был независимый, так как не должен был присутствовать юрист, состоящий в штате федерации, потому что тогда возникли бы некие вопросы. Он взял устав федерации, федеральный закон и все рассказал по пунктам: что мы можем делать и как и кто может присутствовать голосовании", - добавил он.

Зубков заявил, что был неприятно удивлен демаршем бывших кандидатов на пост Олега Соколова и Анатолия Пегова, которых поддержал его бывший напарник Александр Воевода.

"Как я отношусь к демаршу Пегова и Соколова? Тогда уже не надо было выдвигаться и пиарить себя, делать громкие заявления в мой адрес. Я был удивлен, особенно высказываниям Алексей Воеводы, с которым в одном экипаже мы выиграли все медали и подиумы", - сказал Зубков.

Ранее сообщалось, что Зубков был переизбран на пост президента ФБР большинством голосов делегатов отчетно-выборной конференции, которая прошла во вторник в Сочи. За его кандидатуру проголосовали 19 кандидатов, один - воздержался.

Накануне стало известно, что претендующие на пост главы ФБР главный тренер сборной Москвы Олег Соколов и помощник зампредседателя Госдумы РФ Анатолий Пегов сняли свои кандидатуры, так как считали выборы незаконными.

Кандидатура Зубкова была выдвинута шестью региональными организациями, в том числе Москвы, Подмосковья и Ленобласти. Пегов был выдвинут Федерацией санного спорта и бобслея Красноярского края. Соколов был выдвинут Воронежской областной общественной спортивной организацией "Федерация бобслея".

Международный олимпийский комитет в конце прошлого года аннулировал результат ОИ-2014 для ряда российских спортсменов, пожизненно запретив им выступать на международных первенствах, в том числе Зубкову. Апелляцию на это решение Зубков после длительных консультаций с адвокатами решил не подавать, мотивируя это тем, что даже если и удастся выиграть дело, то репутацию уже не вернешь. Однако Зубков называет несправедливым решение МОК.

На Олимпиаде в Турине в 2006 году Зубков выигрывал серебряную медаль, в Ванкувере в 2010 - "бронзу", в Сочи - два "золота", но этих двух медалей он был лишен.

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Теги: бобслей

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