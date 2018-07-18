Организатор боев UFC выходит на российский рынок

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший американский организатор боев по смешанным единоборствам UFC выходит на рынок России, создав партнерство с суверенными фондами РФ, Китая и ОАЭ.

UFC (Ultimate Fighting Championship) - лидер мирового рынка турниров Pay-Per-View (продажа ТВ-трансляций спортивных событий) в ММА. Ранее UFC анонсировала проведение дебютного турнира в России, которое состоится в московском СК "Олимпийский" 15 сентября.

Для развития индустрии смешанных боев в России UFC, Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) и Mubadala Investment Company (ОАЭ) создали совместное предприятие - UFC Russia, сообщили участники сделки в среду.

Созданная компания займется подготовкой и проведением спортивных мероприятий под брендом UFC, а также другими направлениями работы UFC в области MMA на территории РФ и стран СНГ, включая производство лицензионной продукции, владение правами на выпускаемый медиа-контент, электронную торговлю и заключение спонсорских контрактов.

"MMA является одним из самых популярных видов спорта в России, и здесь много достойных спортсменов, которые могут представлять нашу страну на международной арене", - отметил генеральный директор РФПИ и содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.

К поиску и подготовке новых ММА-атлетов в регионе, которые также смогут принять участие в турнирах UFC, будет подключена российская M-1 Global, отмечается в сообщении.

UFC с момента создания в 1993 году организовала более 400 спортивных событий в 21 стране. В 2016 году UFC была приобретена компанией Endeavor в партнерстве со стратегическими инвесторами Silver Lake Partners и KKR. Штаб-квартира UFC располагается в Лас-Вегасе.

В России популярность UFC в первую очередь обеспечивает широко освещаемое в медиа противостояние действующего и бывшего чемпионов организации Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.