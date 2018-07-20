CAS на четыре года дисквалифицировал российского легкоатлета Копейкина

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российского легкоатлета - чемпиона России 2016 года по прыжкам в длину Василия Копейкина на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте группы по контролю за соблюдением антидопинговых правил Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций Athletics Integrity Unit (AUI).

В допинг-пробах Копейкина был обнаружен триметазидин. Его результаты с 6 декабря 2016 года по 4 мая 2017 года аннулированы. Срок дисквалификации отсчитывается с 4 мая прошлого года. Спортсмен имеет право подать апелляцию на решение о дисквалификации в CAS.

Копейкин является чемпионом России 2016 года и двукратным победителем чемпионата России по легкой атлетике в помещениях (2015, 2016). Так как соревнования проходили в феврале и июне 2016 года, эти результаты Копейкина не будут аннулированы.

Кроме того, AUI сообщает и о подозрениях в применении допинга 14 российскими легкоатлетами, в том числе олимпийским чемпионом 2012 года по прыжкам в высоту Иваном Уховым и чемпионом мира 2014 года в тройном прыжке в помещении Люкманом Адамсом.