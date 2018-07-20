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Спорт

Путин допустил проведение летней Олимпиады в РФ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не оставляет планов провести в России летнюю Олимпиаду и другие крупные спортивные соревнования, но конечной целью называет не праздник, а создание инфраструктуры для оздоровления россиян.

"Решения (претендовать на проведение летней Олимпиады в РФ - ИФ) я не поменял, но пока мы и заявку не формализовали, поэтому надо подумать, посмотреть: где, сколько это будет стоить, когда, потом там же есть определенный график, надо будет проговорить", - сказал Путин на встрече с волонтерами в пятницу во время осмотра стадиона "Калининград".

ЧМ-2018

"Ну конечно мы будем организовывать у себя крупные международные соревнования и уж точно совершенно, что мы должны будем сделать - загрузить обязательно те сооружения, которые были построены, на которые затрачены огромные деньги. И делали-то это, конечно, для проведения чемпионата мира (по футболу - ИФ), но самая главная конечная цель это же не просто праздник устроить, хотя это и красиво, а за праздниками будни наступают, и вот эти будни должны быть созидательными", - отметил глава государства.

Президент добавил, что "нужно чтобы молодые люди здесь тренировались, чтобы спорт стал приоритетом для миллионов людей, чтобы прогнозируемая продолжительность жизни, о которой мы говорили, чтобы эти прогнозы сбылись".

Для этого, по его словам, нужно уменьшить влияние непрогнозируемых факторов: ДТП, алкоголь, наркотики, табакокурение.

"А для этого что надо, чтобы избавить людей от этой заразы? Спортом надо заниматься, сооружения надо строить. Вот мы построили, надо организовать, чтобы функционировали они нормально. Вот сегодня об этом поговорим", - пояснил Путин. Он отметил, что поддержка программ развития объектов ЧМ продлится пять лет - инфраструктурные сооружения должны стать самодостаточными к 2024 году.

Чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля в России, страна впервые приняла мундиаль.

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