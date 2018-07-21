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Братья Березуцкие объявили о завершении спортивной карьеры

Защитники ЦСКА и сборной России по футболу официально ушли из спорта

Братья Березуцкие объявили о завершении спортивной карьеры
Алексей Березуцкий и Василий Березуцкий
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Братья Алексей и Василий Березуцкие официально объявили, что завершили профессиональную футбольную карьеру. Обращение игроков опубликовано на сайте московского ЦСКА, цвета которого они защищали более 15 лет.

Березуцкие подчеркивают, что поставить точку в карьере было непросто, поэтому решение заняло так много времени. Они советовались с родными и близкими, президентом ЦСКА Евгением Гинером, директором клуба Романом Бабаевым, главным тренером Виктором Гончаренко.



"Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев с ПФК ЦСКА, 1033 матча за клуб и 159 игр за национальную сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка болельщиков — всё это навсегда останется с нами", - заключили Алексей и Василий Березуцкие, которым этим летом исполнилось 36 лет.

Братья начали профессиональную карьеру в "Торпедо-ЗИЛ", Алексей пришел в ЦСКА в 2001 году, его брат-близнец Василий - в 2002. В составе армейцев они 6 раз выигрывали чемпионат страны, 7 раз - Кубок России, 6 раз - Суперкубок. Выиграли Кубок УЕФА, вместе со сборной России завоевали бронзу чемпионата Европы 2008 года.

Перед стартом ЧМ-2018 появлялись слухи, что Березуцкие могут выступить за сборную на домашнем турнире, но они не подтвердились. Их коллега, еще один защитник ЦСКА, Сергей Игнашевич сыграл за национальную команду, после чего также объявил о завершении профессиональной карьеры.

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Теги: футбол, ЦСКА, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий
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