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Компенсации российским клубам за участие их футболистов в ЧМ оценили в $10 млн

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российские футбольные клубы могут получить от Международной федерации футбола (ФИФА) около $10 млн за участие своих игроков в чемпионате мира. Российские игроки принесут клубам $7,152 млн, легионеры - $3,024 млн.

На первом месте по возможным компенсациям среди клубов оказался "Зенит" с $1,979 млн. В его составе выступают наибольшее количество игроков российской сборной - Артем Дзюба, Андрей Лунёв, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев. Также "Зенит" должен получить компенсацию за Юрия Жиркова, завершившего карьеру после ЧМ. В составе клуба играли и несколько иностранных футболистов, выступавших за сборные своих стран: сербский футболист Бранислав Иванович, бельгиец Аксель Витсель и бразилец Жулиано (двое последних уже покинули клуб, но согласно правилам ФИФА "Зенит" все равно должен получить за них частичные компенсации).

На втором месте - "Локомотив" с $1,753 млн. В его составе - Антон и Алексей Миранчуки, а два года назад за него играл и Александр Самедов, завершивший карьеру. Но в составе клуба еще четверо легионеров, выступавших за сборные - перуанец Фарфан, португалец Фернандеш, хорват Ведран Чорлука (принесший, кстати, наибольшую сумму клубам среди легионеров как дольше всех игравший на ЧМ - около $400 тыс.) и поляк Мацей Рыбус.

На третьем месте - ЦСКА, который может получить $1,663 млн. В его составе пятеро игроков сборной, и они давно в клубе, поэтому если ЦСКА согласится получить деньги, то получит полную долю за каждого: за Игоря Акинфеева, Сергея Игнашевича (также закончил карьеру), Марио Фернандеса, Александра Головина, Алана Дзагоева. Также во время чемпионата в клуб перешел исландец Хердур Магнуссон.

Игроки российской сборной, игравшие в клубах в течение последних двух лет, принесут каждому клубу около $332,7 тыс.

Футболист Денис Черышев, как играющий в последние годы за испанские клубы, не принесет денег российским. А Владимир Габулов, играющий за "Брюгге", ранее выступал в тульском "Арсенале", поэтому часть денег российский клуб получит.

Всего на компенсации клубам по итогам ЧМ-2018 ФИФА заложено $209 млн. При этом клубы должны согласиться принять эти деньги от ФИФА. Также окончательный расчет по деньгам ФИФА сделает к концу года. Расчеты базируются на официальной информации ФИФА и ответе международной федерации на запрос "Интерфакса" по долям игроков.

Ранее сообщалось, что согласно предусмотренным ФИФА премиям за участие в ЧМ-2018, российская сборная получит за выход в четвертьфинал $16 млн. Из них $8 млн заберет РФС. По данным СМИ, из оставшихся денег каждый игрок сборной получит 45 тыс. евро (по 15 тыс. евро за каждую победу на ЧМ). От государства выплат за непризовые места не полагается.

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Теги: футбол, ФИФА, ЧМ-2018

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Компенсации российским клубам за участие их футболистов в ЧМ оценили в $10 млн

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