Спорт

В Анкаре приветствовали решение футболиста Озила покинуть сборную Германии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Власти Турции позитивно отреагировали на завершение карьеры футболиста турецкого происхождения Месута Озила в национальной сборной Германии, передают в понедельник западные СМИ.

"Я поздравляю Озила с тем, что он покинул национальную сборную Германии. Это прекрасное достижение в борьбе с вирусом фашизма", - написал в твиттере министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль.

В свою очередь, министр спорта Турции Мехмет Касапоглу опубликовал совместное фото Озила и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. "В Анкаре искренне поддерживают достойную позицию, которую выбрал наш собрат Озил", - написал министр в комментарии к фотографии.

По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калыма, уход футболиста из сборной Германии "вызывает сожаление по отношению к тем, кто заявляет о приверженности толерантности и мультикультурализму".

Накануне Озил объявил о своем решении покинуть сборную Германии из-за своей нетерпимости к расизму. "С болью в душе и после длительных размышлений, в виду последних событий я больше не буду играть за Германию на международном уровне, пока меня не покинет ощущение расизма и неуважения", - написал футболист на своей страничке в твиттере.

Ранее болельщики раскритиковали Озила за то, что он встретился с президентом Турции Эрдоганом и сделал с ним совместное фото.

29-летний Озил имеет турецкое происхождение, однако родился в немецком городе Гельзенкирхен и обладает гражданством Германии. Он начал заниматься футболом в молодежном клубе "Вестфалия 04" в 1995 году, а в 2005 году подписал свой первый контракт. В 2009 году Озил дебютировал за национальную сборную Германии в матче против Норвегии. В 2014 году он стал чемпионом мира, выступая за германскую сборную.

Во время Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году Озил выступил в двух матчах за сборную Германии.

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Теги: Турция, Месут Озил

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