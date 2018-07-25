Спорт

Футболист ЦСКА Головин перейдет в "Монако"

Эту информацию "Спорт-Экспрессу" подтвердил вице-президент одного из лидеров чемпионата Франции Вадим Васильев.

Футболист ЦСКА Головин перейдет в "Монако"
Футболист Александр Головин
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Александр Головин станет игроком "Монако", сообщил "Спорт-Экспрессу" вице-президент "Монако" Вадим Васильев.

По его словам, "Монако" и ЦСКА сегодня во второй половине дня окончательно договорились по трансферу Головина.

Он отметил, что соглашение будет подписано сроком на пять лет.

Васильев также подчеркнул, что на футболиста также претендовали английский "Челси" и итальянский "Ювентус".

Он отметил, что, по его мнению, "Монако" предложил более выгодные условия для клуба и более понятный спортивный проект для игрока.

"На мой взгляд, Александр обязательно будет играть в любом из ведущих клубов мира. Но ему потребуется еще некоторое время, переходный этап. Таким трамплином может стать для Головина как раз "Монако", - заявил Васльев.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что сумма трансфера 22-летнего игрока составит около 30 миллионов евро. Кроме того, ЦСКА получит определенный процент от последующей продажи игрока из "Монако".

Головин родился в городе Калтан Кемеровской области. Является воспитанником местной ДЮСШ. В ЦСКА пришел в 2012 году, в 2014 году дебютировал в основном составе.

Вошел в состав сборной России на домашний чемпионат мира, сыграл четыре матча, забил один гол.

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Теги: футбол, ЦСКА, Монако, Александр Головин
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