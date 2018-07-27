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ЦСКА объявил о переходе Головина в "Монако"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА достиг договорённости с "Монако" о переходе полузащитника Александра Головина, сообщает пресс-служба армейцев.

Российский полузащитник, выпускник армейской академии, уже прошёл медосмотр. Контракт с "Монако" подписан сроком на пять лет.

Отмечается, что сумма трансфера станет рекордной в истории ЦСКА. Конкретная сумма не называется, но "Спорт-Экспресс" сообщал, что речь идет о 30 млн евро.

Ранее о переходе Головина сообщил вице-президент "Монако" Вадим Васильев.

В комментарии официальному сайту "Монако" Васильев подчеркнул, что сразу несколько клубов претендовали на россиянина, но он сделал выбор в пользу "Монако", где ему предоставят лучшие условия, чтобы Головин продолжал прогрессировать

За основной состав армейцев Головин сыграл 113 матчей и забил 13 голов. В составе ЦСКА 22-летний игрок стал чемпионом России-2015/16. В сезоне-2017/18 он стал лучшим игроком красно-синих по версии болельщиков.

Головин — чемпион Европы U-17 (2013), участник Евро-2016 и четвертьфиналист ЧМ-2018. На его счету 23 матча и 3 гола за национальную сборную.

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Теги: футбол, ЦСКА, Монако, Александр Головин

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