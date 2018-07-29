"Зенит" победил "Енисей" в первом туре премьер-лиги, тульский "Арсенал" и "Динамо" сыграли вничью

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Тульский "Арсенал" в первом туре российской премьер-лиги сыграл матч с московским "Динамо".

Игра прошла в Туле и завершилась вничью 0:0. Уже с 7-й минуты московский клуб играл в меньшинстве после удаления полузащитника Абдула- Азиза Теттеха, ударившего ногой футболиста "Арсенала" уже после свистка арбитра. Однако "Арсенал" не смог воспользоваться преимуществом, хотя имел несколько отличных моментов для взятия ворот.

В Тюмени красноярский "Енисей" на правах хозяев принимал петербургский "Зенит". Новичок лиги проиграл клубу с берегов Невы 0:2, пропустив два мяча в самой концовке матча. Отличились Артем Дзюба и Далер Кузяев.