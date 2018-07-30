Спорт

Песков признался, что ставил на сборную Испании перед матчем с Россией

По словам пресс-секретаря президента РФ, он проспорил "много денег" режиссеру Тиграну Кеосаяну

Песков признался, что ставил на сборную Испании перед матчем с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ради победы российских футболистов на чемпионате мира был готов сбрить усы.

Вместе с супругой - фигуристкой Татьяной Навкой Песков пришел в студию "Авторадио" в Баку, где проводил часть своего отпуска.

Пресс-секретарь главы государства в эфире радиостанции рассказал, что "проспорил много денег" своему другу - режиссеру Тиграну Кеосаяну перед матчем российской команды с испанцами, поставив на сборную Испании. При этом на шутливый вопрос, не был ли он готов на спор сбрить усы, Песков сказал: "Если бы это потребовалось для победы наших ребят, то сбрил бы, и побрился бы наголо".

Песков уже сбривал свои усы в 2014 году, проспорив дочери Елизавете, успешно сдавшей ЕГЭ.

На вопрос о том, как проводит свой отпуск, пресс-секретарь президента переадресовал всех интересующихся в инстаграм Навки, отметив, что сам не пользуется социальными сетями. "Я не умею, я никогда в жизни не залезал в фейсбук. Мне не нравится это, и главное - нет в этом потребности", - сказал он.

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ

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Теги: Дмитрий Песков, ЧМ-2018

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