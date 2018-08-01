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МВД возбудило уголовное дело в связи с переходом Рауша в ФК "Динамо"

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского клуба

МВД возбудило уголовное дело в связи с переходом Рауша в ФК "Динамо"
Футболист Константин Рауш
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел (МВД) возбудило уголовное дело в связи с переходом защитника Константина Рауша в московский футбольный клуб "Динамо".

"Факт возбуждения уголовного дела подтверждаем", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ФК "Динамо" в среду.

Рауш перешел в "Динамо" в середине января из немецкого "Кельна".

Как сообщали СМИ, после этого в клубе была проведена внутренняя проверка, результаты которой были направлены председателем общества "Динамо" Владимиром Стржалковским в правоохранительные органы.

Генеральным директором бело-голубых в момент перехода Рауша был Евгений Муравьев, который вскоре был уволен с поста, поскольку совет директоров "Динамо" не одобрил ряд трансферных сделок, заключенных клубом при посредничестве компании Golden Toys LLP.

Рауш родился в Томской области в 1990 году. Спустя шесть лет он вместе с родителями переехал в Германию, где и стал интенсивно заниматься футболом. Он был задействован в матчах за юношескую сборную Германии, что не помешало ему сменить футбольное гражданство: Рауш принял приглашение в сборную России, в которой дебютировал в 2017 году. Российский же паспорт он получил в 2015 году.

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Теги: футбол, ФК Динамо Москва, Константин Рауш
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