Украинский боксер Усик, победивший россиянина Гассиева, отказался от госнаграды

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, обладатель кубка Мохаммеда Али украинский боксер Александр Усик против того, чтобы ему вручали какие-то государственные награды.

На пресс-конференции в Киеве он подчеркнул, что ему не нужны "никакие звезды". "Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являются героем: мне не нужны для этого звезды. Это не то. Вот когда тебе люди говорят, что молятся и переживают за тебя, - это признание, а не звезды, которые вы там раздаете, кому попало", - заявил он.

"После приезда в Украину много людей стало высказывать мнение: что дать, что забрать. Забрать сложно будет - сразу говорю. Наверное, это даже будет невозможно. Давать? Слушайте, не надо абсолютно ничего мне давать, потому что я ничего у вас не прошу. Я прошу вас просто не мешать мне идти тем путем, которым меня ведет Всевышний. Не мешайте - это самая лучшая поддержка, которую вы можете сделать для меня", - сказал он.

Боксер попросил, чтобы во время общения с ним не вспоминали "фамилии и имена тех, кто говорил какие-то вещи о трусости, еще о чем-то". "Я вам скажу так: если бы выкрикивания, которые очень уже так, знаете, сидят у некоторых в голове, вернули мир в мою страну, если бы они подняли пенсию пенсионерам или вернули улыбки тем, кто не улыбается, я бы 24 часа в сутки орал бы это", - отметил он.

Усик также заявил, что не обращает внимания на критику или какие-то претензии в свой адрес. "Люди сходят с ума, пишут, обзываются. Я прошу свой народ быть самосознательным. Я не знаю... не смотрите телевизор вообще. Вот недавно я смотрел в Интернете Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси. Вы видели, сколько людей выходит? Кому мешает, что такое большое количество людей выходит молиться? Да пусть молятся, это великолепно, когда люди молятся. Благодать приходит на нашу страну", - сказал он.

Усик в июле в Москве победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, объединив четыре пояса этой весовой категории (WBC, WBO, WBA, IBF).

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал победу украинского боксера исторической и заявил, что будет инициировать присвоение Усику звания Героя Украины. Тем временем в соцсетях это предложение вызвало ряд критических замечаний.