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Спорт Допинг в российском спорте

ИААФ из-за допинга временно отстранила российского прыгуна в высоту Лысенко

В российской федерации легкой атлетики заявили, что спортсмен неправильно заполнил адрес, и допинг-инспекторы не смогли взять у него пробу

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российский прыгун в высоту Даниил Лысенко временно отстранен от участия в международных соревнованиях Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) за пропуск допинг-теста из-за неверного заполнения системы АДАМС, сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"На спортсмена наложено временное отстранение с 3 августа и до вынесения окончательного решения. Лысенко неправильно заполнил данные в системе АДАМС (данные о местонахождении спортсмена для доступа к нему допинг-агентов - ИФ), и допинг-инспекторы не смогли взять у него пробу", - сказали "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе ВФЛА.

ИААФ предлагает Лысенко два варианта развития событий: признать себя виновным с последующей дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил с 3 августа 2018 года, в этом случае возможна его дисквалификация на два года, или передача дела на рассмотрение в CAS - в этом случае Лысенко грозит дисквалификация на четыре года. Спортсмен должен определиться с решением до 13 августа, пока он проводит консультации, сообщили в ВФЛА.

Сам Лысенко заявил, что "страшно расстроен".

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"Что сказать? Сам виноват. Да, относился к заполнению системы АДАМС, так скажем, поверхностно. Это моя халатность. Да, я всегда сдавал все пробы как во время соревнований, так и во внесоревновательный период, никогда ни от кого не убегал, не скрывался. Конечно, на этом карьера не заканчивается, буду тренироваться дальше и ждать справедливого решения", - прокомментировал ситуацию Лысенко, сообщает пресс-служба ВФЛА.

Отстранение Лысенко означает, что он пропустит чемпионат Европы в Берлине, который пройдет 6-12 августа.

Лысенко - чемпион мира по легкой атлетике в помещении 2018 года, серебряный призер чемпионата мира 2017 года, чемпион России. Он номинирован на звание лучшего легкоатлета июля по версии Европейской легкоатлетической ассоциации, поскольку в прошлом месяце одержал победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако, преодолев планку на высоте 2 м 40 см и повторив лучший результат сезона в мире, который ранее был показан катарцем Мутазом Эссой Баршимом.

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Теги: ИААФ, Даниил Лысенко

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