Российской прыгунье в высоту Чичеровой не разрешили выступать в международных турнирах

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова не получила разрешение на выступление на международных соревнованиях, повторная заявка будет подана в апреле 2019 года, сообщила пресс-служба Всероссийский федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отказала Чичеровой в предоставлении нейтрального статуса и, соответственно, разрешении на выступление на зарубежных соревнованиях из-за того, что она меньше года находится в пуле тестирования РУСАДА - таковы правила допуска", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВФЛА.

Там добавили, что Чичерова находится в пуле с апреля, и в апреле следующего года будет подавать повторную заявку на выступления за рубежом.

ВФЛА была отстранена в ноябре 2015 года, через год ИААФ разрешила российским легкоатлетам, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.

30 июня у Чичеровой истек срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. На чемпионате России в июле она заняла второе место с результатом 1 м 90 см.

Чичерова является чемпионкой мира 2011г. и олимпийской чемпионкой 2012г. В ее активе также серебро и две бронзы чемпионатов мира.