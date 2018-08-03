ФК "Динамо" и "Рубин" сыграли вничью во втором туре премьер-лиги

Ему грозит административный арест на 15 суток и лишение прав до полутора лет Подробнее

Смолов назвал причину своей аварии за рулем BMW в Краснодаре

Инцидент с участием болельщиков произошел на матче за Суперкубок России против ЦСКА Подробнее

ФК "Локомотив" оштрафован на 50 тыс. руб. за проявление фанатами расизма

По сумме двух встреч команда россиянина, дебютировавшего на посту главного тренера голландского клуба, прошла румынский "Вииторул" Подробнее

"Витесс" Слуцкого вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы

"Уфа" вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА

2 августа 09:43

Три российские биатлонистки перешли в сборную Украины

Все три спортсменки не входят в число сильнейших в своей возрастной категории Подробнее

1 августа 22:55

Определился соперник "Спартака" по квалификации Лиги чемпионов

Им стал греческий клуб ПАОК, взявший верх над швейцарским "Базелем" Подробнее

1 августа 18:44

Украинский боксер Усик, победивший россиянина Гассиева, отказался от госнаграды

Премьер-министр Украины после поединка заявил, что будет инициировать присвоение Усику звания Героя Украины Подробнее

1 августа 14:21

МВД возбудило уголовное дело в связи с переходом Рауша в ФК "Динамо"