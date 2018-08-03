Спорт Российская премьер-лига-2018/19

ФК "Динамо" и "Рубин" сыграли вничью во втором туре премьер-лиги

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Матч второго тура Российской премьер-лиги между московским футбольным клубом "Динамо" и казанским "Рубином" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей на поле "Динамо" в пятницу, - 1:1.

На 14-й минуте Федор Черных вывел "Динамо" вперед, на 51-й Дмитрий Полоз провел ответный гол.

Ничья позволила "Рубину" набрать 4 очка и выйти в единоличные лидеры чемпионата - с учетом того, что остальные матчи тура будут сыграны позднее. "Динамо", набрав 2 очка, находится на шестом месте в турнирной таблице.

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Теги: футбол, Российская премьер-лига, РПЛ
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