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Спорт

Российский боксер Ковалев потерпел поражение в поединке за титул по версии WBO

Россиянин имел преимущество над колумбийцем Альваресом, но оказался в нокауте

Российский боксер Ковалев потерпел поражение в поединке за титул по версии WBO
Сергей Ковалев (слева) и Элейдер Альварес
Фото: Reuters

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Российский боксер Сергей Ковалев проиграл бой за титул чемпиона мира по версии WBO колумбийцу Элейдеру Альваресу.

Первые семь раундов прошли в равной борьбе, у Ковалева даже было небольшое преимущество, что подтверждают карточки судей.

Но в седьмом раунде он оказался в нокдауне после мощного удара соперника. 35-летний россиянин поднялся и продолжил бой, но затем еще дважды побывал на полу.

В результате рефери принял решение остановить поединок.

Альварес остается непобежденным при 24 проведенных боях. Титул чемпиона по версии WBO стал первым в его карьере.

У Ковалева это третье поражение в карьере.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев

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