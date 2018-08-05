Российский боксер Ковалев потерпел поражение в поединке за титул по версии WBO

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Российский боксер Сергей Ковалев проиграл бой за титул чемпиона мира по версии WBO колумбийцу Элейдеру Альваресу.
Первые семь раундов прошли в равной борьбе, у Ковалева даже было небольшое преимущество, что подтверждают карточки судей.
#KovalevAlvarez official score cards pic.twitter.com/SZQe9d0Wih— Boxing Insider.com (@BoxingInsider) August 5, 2018
Но в седьмом раунде он оказался в нокдауне после мощного удара соперника. 35-летний россиянин поднялся и продолжил бой, но затем еще дважды побывал на полу.
В результате рефери принял решение остановить поединок.
Альварес остается непобежденным при 24 проведенных боях. Титул чемпиона по версии WBO стал первым в его карьере.
У Ковалева это третье поражение в карьере.
Kovalev just got smashed.#KovalevAlvarez pic.twitter.com/n07UUMvNzu— Jonnyboy (@JBNeverDies) August 5, 2018