ИААФ отстранила от чемпионата Европы двух российских ходоков

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отстранила от участия в чемпионате Европы российских ходоков Сергея Широбокова и Клавдию Афанасьеву из-за подозрений в том, что они сотрудничали с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным, сообщили в пресс-службе всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"ИААФ аннулировала допуски Афанасьевой и Широбокова на зарубежные старты в нейтральном статусе из-за подозрений, что они сотрудничали с Чегиным", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВФЛА во вторник.

Чемпионат Европы проходит в Берлине с 7 по 12 августа.

В нем должны были участвовать 30 российских спортсменов в нейтральном статусе, однако кроме отстраненных ходоков, на прошлой неделе был лишен права выступать на первенстве прыгун в высоту, победитель ЧМ-2018 в помещении, серебряный призер ЧМ-2017 Данил Лысенко. Это произошло из-за халатности в заполнении системы АДАМС, вследствие чего у Лысенко трижды не смогли взять допинг-пробы.

Афанасьева - победительница молодежного ЧЕ-2017, Широбоков - серебряный призер ЧМ-2017, победитель ЧЕ-2017 среди юниоров.

Чегин c 1995 по 2015 годы был главным тренером Центра олимпийской подготовки по спортивной ходьбе в Саранске. Его ученики завоевали множество медалей олимпиад и чемпионатов мира, многие из них впоследствии стали фигурантами громких допинговых скандалов. В феврале 2016 года Чегин был пожизненно дисквалифицирован ВФЛА.