НОК Узбекистана включил российскую велогонщицу Забелинскую в сборную на Азиатские игры

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Национальный олимпийский комитет Узбекистана опубликовал список велосипедистов, которые выступят на Азиатских играх, в него включена россиянка Ольга Забелинская.

"Национальный олимпийский комитет предлагает вашему вниманию состав сборной Узбекистана по велоспорту на Азиатские игры. Андрей Измаилов, Мурод Холмуродов, Рената Байметова, Ольга Забелинская", - говорится в сообщении пресс-службы НОК Узбекистана.

Ранее федерация велоспорта России заявляла, что не намерена разрешать Забелинской выступать за Узбекистан. Таким образом, она должна была пропустить, как минимум, летние ОИ-2020 в Токио.

"Ольга Забелинская уведомила нас о своем решении, которым мы были обескуражены и которому были удивлены. На протяжении последних лет мы старались сделать все возможное, вкладывали все силы в то, чтобы она как лидер российского женского велоспорта получала все необходимое для оптимальной подготовки к ключевым стартам сезона, в том числе, к Олимпийским играм, на которых в 2012 и 2016 годах она завоевала медали в составе сборной России", - заявил президент ФВСР Вячеслав Екимов, сообщала пресс-служба федерации.

"Это решение стало неприятным сюрпризом для нас, и мы не считаем возможным дать согласие на переход Забелинской для выступления под другим флагом", - добавил он.

38-летняя россиянка является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в индивидуальной и групповой гонках, а также серебряным призером Игр 2016 года в индивидуальной гонке.

Азиатские игры пройдут в Джакарте и Палембанге с 18 августа по 2 сентября. В них представлены 42 вида спорта.