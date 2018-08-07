Главные новости
В РоссииМедведев предупредил о потенциальном конфликте в случае принятия Грузии в НАТОЭкономикаШтраф за недолив топлива составит 1% от годовой выручки АЗСЭкономикаЕС обещал поощрять компании, ведущие бизнес с Ираном в противовес санкциям США
Спорт

НОК Узбекистана включил российскую велогонщицу Забелинскую в сборную на Азиатские игры

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Национальный олимпийский комитет Узбекистана опубликовал список велосипедистов, которые выступят на Азиатских играх, в него включена россиянка Ольга Забелинская.

СпортФедерация велоспорта России выступила против перехода Забелинской в сборную УзбекистанаЧитать подробнее

"Национальный олимпийский комитет предлагает вашему вниманию состав сборной Узбекистана по велоспорту на Азиатские игры. Андрей Измаилов, Мурод Холмуродов, Рената Байметова, Ольга Забелинская", - говорится в сообщении пресс-службы НОК Узбекистана.

Ранее федерация велоспорта России заявляла, что не намерена разрешать Забелинской выступать за Узбекистан. Таким образом, она должна была пропустить, как минимум, летние ОИ-2020 в Токио.

"Ольга Забелинская уведомила нас о своем решении, которым мы были обескуражены и которому были удивлены. На протяжении последних лет мы старались сделать все возможное, вкладывали все силы в то, чтобы она как лидер российского женского велоспорта получала все необходимое для оптимальной подготовки к ключевым стартам сезона, в том числе, к Олимпийским играм, на которых в 2012 и 2016 годах она завоевала медали в составе сборной России", - заявил президент ФВСР Вячеслав Екимов, сообщала пресс-служба федерации.

"Это решение стало неприятным сюрпризом для нас, и мы не считаем возможным дать согласие на переход Забелинской для выступления под другим флагом", - добавил он.

38-летняя россиянка является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в индивидуальной и групповой гонках, а также серебряным призером Игр 2016 года в индивидуальной гонке.

Азиатские игры пройдут в Джакарте и Палембанге с 18 августа по 2 сентября. В них представлены 42 вида спорта.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: велоспорт

Новости по теме

Спорт
Второй тур Российской премьер-лиги. ОбобщениеВторой тур Российской премьер-лиги. Обобщение
Итог центрального матча, падение ЦСКА, лидерство "Ростова" - в итогах второго тура чемпионата России по футболуПодробнее
 Российский боксер Ковалев потерпел поражение в поединке за титул по версии WBOРоссийский боксер Ковалев потерпел поражение в поединке за титул по версии WBO
Россиянин имел преимущество над колумбийцем Альваресом, но оказался в нокаутеПодробнее
 UFC назначила дату боя Нурмагомедова и МакгрегораUFC назначила дату боя Нурмагомедова и Макгрегора
Бойцы сойдутся в Лас-Вегасе этой осеньюПодробнее
 "Уфа" вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА"Уфа" вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
Дебютант еврокубков во втором раунде квалификации победил словенскую команду "Домжале"Подробнее
"Витесс" Слуцкого вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы"Витесс" Слуцкого вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы
По сумме двух встреч команда россиянина, дебютировавшего на посту главного тренера голландского клуба, прошла румынский "Вииторул"Подробнее
 ФК "Локомотив" оштрафован на 50 тыс. руб. за проявление фанатами расизмаФК "Локомотив" оштрафован на 50 тыс. руб. за проявление фанатами расизма
Инцидент с участием болельщиков произошел на матче за Суперкубок России против ЦСКАПодробнее
 Смолов назвал причину своей аварии за рулем BMW в КраснодареСмолов назвал причину своей аварии за рулем BMW в Краснодаре
Ему грозит административный арест на 15 суток и лишение прав до полутора летПодробнее
 Три российские биатлонистки перешли в сборную УкраиныТри российские биатлонистки перешли в сборную Украины
Все три спортсменки не входят в число сильнейших в своей возрастной категорииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 августа6 фото
06 августа
Фотохроника 6 августа
Взрыв в Болонье6 фото
06 августа
Взрыв в Болонье
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМедведев предупредил о потенциальном конфликте в случае принятия Грузии в НАТОЭкономикаШтраф за недолив топлива составит 1% от годовой выручки АЗСЭкономикаЕС обещал поощрять компании, ведущие бизнес с Ираном в противовес санкциям СШАВ миреКиев прокомментировал сообщения СМИ о пребывании Порошенко в ИспанииВ миреСвидетель по делу Манафорта признал, что вместе с ним занимался преступной деятельностьюВ миреВерховный суд Бразилии отменил решение о закрытии границы с Венесуэлой

Два правозащитных проекта Льва Пономарева оказались под угрозой закрытия

Движение "За права человека" и фонд "В защиту прав заключенных" не получили президентских грантов, отказавшись от иностранных денег Подробнее

Пожарная сигнализация в Мосгорсуде сработала из-за замыкания в электрощитке

НОК Узбекистана включил российскую велогонщицу Забелинскую в сборную на Азиатские игры

В аэропорту Франкфурта начали эвакуацию из-за незаконно проникнувшего человека

Устроивший пьяный дебош чиновник отстранен от выборов в якутский парламент

Шесть работников СМИ задержаны в Белоруссии по делу о нелегальном доступе к данным "БелТА"

Шесть работников СМИ задержаны в Белоруссии по делу о нелегальном доступе к данным "БелТА"Во вторник в офисах tut.by и "БелаПАН" проходят обыски Подробнее

Норвегия и Британия будут патрулировать Балтику для противодействия российским подлодкам

Лондон снова пригласил экспертов ОЗХО помочь по "делу Эймсбери"

ИААФ отстранила от чемпионата Европы двух российских ходоков

Штрафы автопроизводителей за нарушение норм выбросов в ЕС оценили в 14 млрд евро

Координатора движения "Артподготовка" обвинили в содействии терроризму

В здании Мосгорсуда проведена эвакуация из-за пожарной тревоги

В Италии при сходе оползня погибли двое туристов

Население Австралии выросло до 25 млн человек на 30 лет быстрее, чем ожидалось

Скончался нарисовавший героев "Простоквашино" мультипликатор Аркадий Шер

"Трансконтейнер" отозвал иск к ФАС после согласования покупки Global Ports

Мосгорсуд отправил на пересмотр ходатайство об аресте экс-главы НПО им. Лавочкина

Почта банк увеличил чистую прибыль по МСФО за I полугодие в семь раз

Трамп предложил бизнесу выбирать между США и Ираном

Арест активов и банковских счетов компаний по делу Магомедовых продлен до ноября

Следователя управления СКР по Москве и адвоката обвинили в вымогательстве взятки

Турция собралась создать собственное космическое агентство

ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 8 августа

В полиции Астрахани прокомментировали жесткое задержание 16-летней девушки

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru