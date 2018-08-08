Омский ХК "Авангард" домашние матчи в сезоне-2018/19 проведет в Балашихе

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Домашней ареной омского "Авангарда" в сезоне-2018/19 Континентальной хоккейной лиги станет подмосковная "Арена Балашиха", сообщает пресс-служба клуба в среду.

"Как вы знаете, ситуация с обеими аренами в Омске на данный момент не позволяет нашей команде начать сезон на домашнем льду. Клубу пришлось искать варианты переезда, последние несколько недель мы плотно занимались этим вопросом. Осмотрели арены, в том числе в Красноярске, в Мытищах, в Балашихе, провели сравнительный анализ и пришли к выводу, что именно Балашиха станет для "Авангарда" оптимальным вариантом", - приводит пресс-служба омичей слова председателя Совета директоров ХК "Авангард" Александра Крылова

"За Подмосковье говорят сразу несколько факторов. Во-первых, это большая армия наших болельщиков, проживающая в Москве, - здесь и те, кто родился в Омске, и те, кто родился в столице, но благодаря семейным традициям болеют за "Авангард". В Красноярске тоже любят хоккей, но болельщиков "Авангарда" там крайне мало. Во-вторых, "Арена Балашиха" - действующий стадион, там все отлажено по всем необходимым для нас направлениям, в то время как "Платинум Арена" только сдана и там, по сути, все процессы нужно запускать с нуля. В-третьих, логистика. Мы все просчитали, в случае переезда в Красноярск "Авангард" стал бы четвертым клубом по удаленности для всех команд КХЛ", - добавил он.

"В Красноярск из Москвы лететь пять часов, к тому же, в этом городе мы могли бы играть только до старта плей-офф, поскольку со 2 марта там начнется Универсиада. Был еще вариант с Мытищами, однако там уже проводит свои матчи Евролиги баскетбольный клуб "Химки". Учитывая очень плотный календарь КХЛ и другие смежные вопросы, связанные с площадкой, разместить два клуба из разных видов спорта на "Арене Мытищи" невозможно", - рассказал Крылов.

Он подчеркнул, что переезд "Авангарда" на "Арену Балашиха" - "временное решение".

"На "Арене Омск" продолжают работу эксперты, которые в скором времени дадут свое профессиональное заключение. Результаты мы сообщим, так же, как и по СКК имени Виктора Блинова, где тоже ведутся обследования. Сделаем все возможное, чтобы вернуться как можно быстрее", - заявил он.