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ФК "Монако" и сборная России подтвердили травму Головина

У него диагностировано повреждение лодыжки

ФК "Монако" и сборная России подтвердили травму Головина
Александр Головин
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - У полузащитника сборной России и ФК "Монако", представляющего чемпионат Франции, Александра Головина, диагностировано повреждение лодыжки.

Об этом сообщает пресс-служба "Монако".

Между тем, как отметила пресс-служба сборной России, Головин травмировался на тренировке в составе своей новой команды.

Ранее о травме российского футболиста сообщило издание Monaco Informativo, опубликовав фото Головина, передвигающегося на костылях.

27 июля сообщалось, что россиянин перешел из ЦСКА в "Монако" и заключил контракт на пять лет.

Головин родился в городе Калтан Кемеровской области. Является воспитанником местной ДЮСШ. В ЦСКА пришел в 2012 году, в 2014 году дебютировал в основном составе. Вошел в состав сборной России на домашний чемпионат мира, сыграл четыре матча, забил один мяч.

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Теги: футбол, ФК Монако, Александр Головин
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