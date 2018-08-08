ФК "Монако" и сборная России подтвердили травму Головина

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - У полузащитника сборной России и ФК "Монако", представляющего чемпионат Франции, Александра Головина, диагностировано повреждение лодыжки.

Об этом сообщает пресс-служба "Монако".

🚨 Aleksandr Golovin souffre d"une entorse de la cheville droite contractée ce jour à l"entraînement. pic.twitter.com/nptD7jeoKt — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 8 августа 2018 г.

Между тем, как отметила пресс-служба сборной России, Головин травмировался на тренировке в составе своей новой команды.

Полузащитник @TeamRussia Александр Головин получил травму во время тренировки в своем новом клубе "Монако". Желаем Александру здоровья и ждем его скорейшего возвращения в строй! ⚽️💪 pic.twitter.com/zDQM2fFzFF — Сборная России (@TeamRussia) 8 августа 2018 г.

Ранее о травме российского футболиста сообщило издание Monaco Informativo, опубликовав фото Головина, передвигающегося на костылях.

27 июля сообщалось, что россиянин перешел из ЦСКА в "Монако" и заключил контракт на пять лет.

Головин родился в городе Калтан Кемеровской области. Является воспитанником местной ДЮСШ. В ЦСКА пришел в 2012 году, в 2014 году дебютировал в основном составе. Вошел в состав сборной России на домашний чемпионат мира, сыграл четыре матча, забил один мяч.