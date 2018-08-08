ПАОК - "Спартак". Онлайн

В греческих Салониках проходит первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА
А вот вам и стартовый состав "Спартака"
🔥 Состав #Спартак’а на матч с @PAOK_FC 🔥#Спартак #ПАОКСпартак #Spartak #PAOKFCSM #ChampionsLeague pic.twitter.com/fdoOfZPWzK— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 8 августа 2018 г.
На предыдущей стадии турнира ПАОК одолел по сумме двух встреч соперника в лице швейцарского "Базеля". "Спартак" же стартует с третьего раунда квалификации, для него это первый матч в нынешнем еврокубковом сезоне.
Матч пройдет в Салониках и начнется в 20:00 по московскому времени!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между греческим клубом ПАОК и московским "Спартаком"!
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