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Спорт Футбольные еврокубки-2018/19

УЕФА еще не изучал инцидент с журналистами из РФ, атакованными перед игрой ПАОК - "Спартак"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ожидает дополнительных отчетов по матчу 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК - "Спартак", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УЕФА.

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"Наш дисциплинарный отдел все еще ждет дополнительных отчетов по этому матчу", - говорится в сообщении.

Информация по итогам расследования УЕФА может появиться в ближайшие дни.

Накануне несколько российских журналистов были атакованы агрессивно настроенными греческими "ультрас" на стадионе в Салониках. Пресс-служба ПАОКа сообщила, что россияне показывали жесты в адрес греческих фанатов, однако инцидент был исчерпан после вмешательства представителей службы безопасности местного клуба.

Между тем, пресс-служба "Спартака" в четверг сообщила, что журналисты, которые подверглись нападению со стороны агрессивно настроенных болельщиков, получили места в чартерном рейсе команды до Москвы.

"Во время вчерашнего матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК - "Спартак" в наш клуб обратились представители российских СМИ, аккредитованные для освещения игры в Салониках. Журналисты сообщили, что перед началом встречи к нескольким из них была применена физическая сила со стороны агрессивно настроенных фанатов клуба ПАОК. Причем случилось это в зоне, где имели право находиться только лица с аккредитациями", - говорится в сообщении.

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"В сложившейся ситуации ФК "Спартак-Москва" посчитал, что оставаться в Салониках представителям российских СМИ небезопасно, и предоставил им места в своем самолете, совершавшем чартерный рейс до Москвы. Рассчитываем, что власти Греции и соответствующие органы УЕФА дадут произошедшему объективную правовую оценку", - отмечается там же.

Матч ПАОК - "Спартак" прошел 8 августа и завершился победой греческого клуба со счетом 3:2. Ответная игра пройдет 14 августа в Москве. "Спартаку" для выхода в следующую стадию нужно будет побеждать со счетом 1:0 или 2:1, московская команда в таком случае получит преимущество в голах на выезде.

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Спартак

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