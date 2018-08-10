Минская милиция задержала 14 граждан РФ на футбольном матче "Динамо-Минск" - "Зенит"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Минска задержали в четверг 16 человек во время матча между футбольными клубами "Динамо-Минск" и "Зенит" (Санкт-Петербург).

"Во время проведения матча на территории стадиона и прилегающей территории задержано 16 граждан (2 гражданина Республики Беларусь и 14 граждан Российской Федерации)", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ГУВД.

В их отношении были составлены 16 протоколов об административных правонарушениях. Из них 11 - за мелкое хулиганство и 5 - за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Как уточнили позже в ГУВД, все задержанные отпущены. В целом, "чрезвычайных происшествий на стадионе и прилегающей к стадиону территории не зафиксировано".

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между футбольными командами "Динамо-Минск" и "Зенит" (Санкт-Петербург) прошел 9 августа в белорусской столице. Победу со счетом 4:0 одержала белорусская команда.

Всего на матче присутствовало порядка 21 тысячи зрителей, в том числе 2,3 тысячи фанатов ФК "Зенит".