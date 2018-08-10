"Матч ТВ" покажет ответную игру "Зенита" против минского "Динамо"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Телеканал "Матч ТВ" анонсировал трансляцию ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между петербургским "Зенитом" и минским "Динамо".

"Ответный матч "Зенит" - "Динамо" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоится 16 августа на стадионе "Петровский" в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале "Матч ТВ" начнется в 19:55", - сообщает пресс-служба телеканала в пятницу.

Игра с минским "Динамо" пройдет на стадионе "Петровский" при пустых трибунах. Такое решение было принято УЕФА как наказание за поведение болельщиков "Зенита" на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" в сезоне-2017/18. Тогда болельщики бросали предметы на поле, блокировали лестничные проходы, также были уличены в проявлении расизма (выкрики с трибун). Клуб заплатит также 70 тысяч евро.

Матч прокомментируют Михаил Поленов и Павел Богданов.

Предыдущий матч 9 августа в Минске "Зенит" проиграл со счетом 0:4 ("Матч ТВ" игру не транслировал). Таким образом, "Зенит" потерпел самое крупное поражение в еврокубках с 1989 года: тогда проиграл немецкому "Штутгарту" со счетом 0:5.