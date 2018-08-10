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Главный тренер "Бордо" оценил вероятность приобретения Дзюбы

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Главный тренер французского ФК "Бордо" Густаво Пойет заявил о том, что клуб пытался приобрести нападающего сборной России и петербургского "Зенита" Артема Дзюбу.

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"Мы пытались это сделать, но ничего не вышло. Сейчас уже будет трудно", - приводит слова Пойета "Спорт-Экспресс".

На вопрос, насколько велика вероятность перехода Дзюбы в "Бордо", тренер ответил: "Я не знаю. Трудно сказать".

Дзюба выступает в "Зените" с 2015 года. В сезоне-2017/18 потерял место в основном составе, в результате чего на правах аренды перешел в тульский "Арсенал". Показав здесь результативную игру, он получил вызов в сборную России на чемпионат мира-2018, где провел три гола. После ЧМ-2018 возобновил выступления за "Зенит".

Что касается "Бордо", то он – шестикратный чемпион Франции. В последний раз чемпионат страны он выигрывал в сезоне-2018/09. Предыдущий сезон клуб завершил на шестом месте и сейчас борется за выход в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы с украинским клубом "Мариуполь" (добился победы в первом матче).

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Теги: футбол, Артем Дзюба, ФК Зенит, ФК Бордо, Франция

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