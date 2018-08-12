Спорт

ФХР выступила против исключения хоккея из программы зимних Олимпийских игр

Ранее появились сообщения, что хоккей вовсе исчезнет из программы ОИ или же на турнире будут выступать сборные игроков не старше 23 лет

ФХР выступила против исключения хоккея из программы зимних Олимпийских игр
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России выступает против изменения формата олимпийского турнира по хоккею, сообщает пресс-служба ФХР в воскресенье.

"В связи с возникшим в СМИ обсуждением формата олимпийского хоккейного турнира, Федерация хоккея России считает необходимым обозначить свою позицию. Олимпийский хоккейный турнир - важнейшее международное соревнование, и участие в нем мужской и женской национальных сборных абсолютно необходимо. Национальная хоккейная лига вправе принимать решение об участии её игроков в Олимпиаде. Однако проведение олимпийского хоккейного турнира не зависит от позиции НХЛ", - говорится в сообщении.

"Олимпиада-2018 показала, что внимание к хоккею и уровень олимпийского турнира остается высокими независимо от участия игроков НХЛ. ФХР всеми средствами и на всех уровнях будет отстаивать сохранение существующего формата олимпийского хоккейного турнира - выступление ведущих мировых сборных в сильнейшем составе. Ближайший конгресс ИИХФ пройдет 27-28 сентября на Мальте", - отмечается там.

Раннее в СМИ появилась информация о том, что хоккей может быть исключен из программы зимних Олимпийских игр, или же в турнире национальные команды могут быть представлены игроками младше 23 лет.

По решению Национальной хоккейной лиги, игроки, выступающие в клубах НХЛ, не принимали участие в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

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Теги: хоккей, ФХР, Олимпиада
Спорт
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ФХР выступила против исключения хоккея из программы зимних Олимпийских игр

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