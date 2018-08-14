Радио "Спорт FM" прекратит вещание в полночь

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В 0:00 мск в ночь на 15 августа вещание "Спорт FM" будет отключено, сообщил "Интерфаксу" источник в "Европейской медиа группе" (ЕМГ).

"Сегодня было собрание коллектива, на котором объявили, что в полночь радиостанция прекращает вещание в ее нынешнем виде будет отключено на частотах по всей стране. На этой волне будет работать проект Studio 21 – проект, созданный Романом Емельяновым, генеральным директором ЕМГ", - сказал собеседник агентства.

"Весь коллектив – от 80 до 100 человек – уволены, нас известили о том, что до 31 августа мы числимся в компании, а 28 августа мы все должны подписать документы об увольнении. Никого из нынешнего коллектива не оставляют. Полноценного спортивного вещания, которое у нас было на протяжении нескольких лет, у нас не будет", - отметил он.

Собеседник добавил, что "ведущим запрещено прощаться в прямом эфире, чтобы не создавать лишней шумихи".

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением информации.

Ранее сообщалось, радио "Спорт ФМ" изменит формат вещания: что эфир будет на 80% состоять из музыки, но основное спортивное направление станция сохранит: остальное время будут занимать спортивные новости, название радиостанции меняться не будет.

Как заявлял Роман Емельянов, аналитики на радиостанции больше не будет, 15-20% эфира достаточно, чтобы познакомить слушателей с самой актуальной спортивной информацией, говорит он. Зато выйдут ряд новых программ про спорт, футбол, киберспорт, экстремальные виды спорта и т. д.

Над музыкальной составляющей радиостанции будет работать новый проект ЕМГ Studio 21, ориентированный на молодежную музыку, в том числе рэп и хип-хоп. Сейчас у проекта есть сайт, а некоторое время назад формат опробовали на собственных частотах в Тольятти и Брянске.

Радиостанция "Спорт FM" в нынешнем ее формате была запущена в 2013 г. Станция входит в медиахолдинг ЕМГ, которому также принадлежат станции "Европа плюс", "Дорожное радио", "Новое радио" и т. д. Радиостанция очень быстро расширилась и за короткое время получила почти 45 частот в регионах (сейчас их около 39).