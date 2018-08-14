Главные новости
В миреАвтомобильный мост обрушился в итальянской ГенуеВ миреЭрдоган объявил о бойкоте Турцией американской электроникиВ миреАвтомобиль врезался в ограждение около здания парламента в Лондоне
Спорт

Радио "Спорт FM" прекратит вещание в полночь

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в "Европейской медиа группе", в состав которой входит радиостанция

Радио "Спорт FM" прекратит вещание в полночь
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В 0:00 мск в ночь на 15 августа вещание "Спорт FM" будет отключено, сообщил "Интерфаксу" источник в "Европейской медиа группе" (ЕМГ).

Спорт"Спорт FM" избавится от аналитики и добавит в вещание музыки"Спорт FM" избавится от аналитики и добавит в вещание музыкиЧитать подробнее

"Сегодня было собрание коллектива, на котором объявили, что в полночь радиостанция прекращает вещание в ее нынешнем виде будет отключено на частотах по всей стране. На этой волне будет работать проект Studio 21 – проект, созданный Романом Емельяновым, генеральным директором ЕМГ", - сказал собеседник агентства.

"Весь коллектив – от 80 до 100 человек – уволены, нас известили о том, что до 31 августа мы числимся в компании, а 28 августа мы все должны подписать документы об увольнении. Никого из нынешнего коллектива не оставляют. Полноценного спортивного вещания, которое у нас было на протяжении нескольких лет, у нас не будет", - отметил он.

Собеседник добавил, что "ведущим запрещено прощаться в прямом эфире, чтобы не создавать лишней шумихи".

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением информации.

Ранее сообщалось, радио "Спорт ФМ" изменит формат вещания: что эфир будет на 80% состоять из музыки, но основное спортивное направление станция сохранит: остальное время будут занимать спортивные новости, название радиостанции меняться не будет.

Как заявлял Роман Емельянов, аналитики на радиостанции больше не будет, 15-20% эфира достаточно, чтобы познакомить слушателей с самой актуальной спортивной информацией, говорит он. Зато выйдут ряд новых программ про спорт, футбол, киберспорт, экстремальные виды спорта и т. д.

Над музыкальной составляющей радиостанции будет работать новый проект ЕМГ Studio 21, ориентированный на молодежную музыку, в том числе рэп и хип-хоп. Сейчас у проекта есть сайт, а некоторое время назад формат опробовали на собственных частотах в Тольятти и Брянске.

Радиостанция "Спорт FM" в нынешнем ее формате была запущена в 2013 г. Станция входит в медиахолдинг ЕМГ, которому также принадлежат станции "Европа плюс", "Дорожное радио", "Новое радио" и т. д. Радиостанция очень быстро расширилась и за короткое время получила почти 45 частот в регионах (сейчас их около 39).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: спорт, Спорт FM

Новости по теме

Спорт
Радио "Спорт FM" прекратит вещание в полночьРадио "Спорт FM" прекратит вещание в полночь
Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в "Европейской медиа группе", в состав которой входит радиостанцияПодробнее
 Третий тур премьер-лиги. ОбобщениеТретий тур премьер-лиги. Обобщение
Лидерство "Зенита", аншлаг грандов в списке аутсайдеров - в итогах третьего тура премьер-лигиПодробнее
 ФХР выступила против исключения хоккея из программы зимних Олимпийских игрФХР выступила против исключения хоккея из программы зимних Олимпийских игр
Ранее появились сообщения, что хоккей вовсе исчезнет из программы ОИ или же на турнире будут выступать сборные игроков не старше 23 летПодробнее
 "Спартак" победил "Анжи" в матче премьер-лиги"Спартак" победил "Анжи" в матче премьер-лиги
Победный гол москвичи провели в тот момент, когда в составе соперника осталось девять игроковПодробнее
Роман Еременко перешел в ФК "Спартак"Роман Еременко перешел в ФК "Спартак"
В настоящее время экс-футболист ЦСКА отбывает двухлетнюю дисквалификацию за кокаин, она истекает в октябреПодробнее
 УЕФА завел дело в отношении ПАОКа по итогам матча со "Спартаком"УЕФА завел дело в отношении ПАОКа по итогам матча со "Спартаком"
Проводить расследование инцидента с российскими журналистами УЕФА на сталПодробнее
 Минское "Динамо" разгромило "Зенит" в Лиге Европы УЕФАМинское "Динамо" разгромило "Зенит" в Лиге Европы УЕФА
Российский клуб пропустил от белорусского четыре безответных мячаПодробнее
 Федор Смолов перешел в "Локомотив"Федор Смолов перешел в "Локомотив"
Об этом сообщается в англоязычном твиттере московского клубаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 августа7 фото
13 августа
Фотохроника 13 августа
Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным6 фото
13 августа
Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреАвтомобильный мост обрушился в итальянской ГенуеВ миреЭрдоган объявил о бойкоте Турцией американской электроникиВ миреАвтомобиль врезался в ограждение около здания парламента в ЛондонеЭкономикаРубль резко вырос на старте торгов вторникаВ РоссииРоссияне высказали отношение к участникам путча 1991 годаВ миреКубинцы начали обсуждать изменения в конституцию страны

Проезд на электробусах в первый месяц в Москве будет бесплатным

В банке "Возрождение" сменился председатель правления

В Татарстане проверят сообщения об избиении полицией подростка, сбившего инспектора ДПС

Житель Башкирии, заказавший убийство матери и сестры из-за бизнеса, получил 23 года колонии

Мособлизбирком спрогнозировал явку на выборах губернатора Подмосковья на уровне 35%

В Петербурге завершили расследование дела одного из организаторов тренинга "Зеора"

РФ дала все разрешения для строительства Nord Stream 2

Обрушение моста в Генуе

Обрушение моста в Генуе6 фото

Путин в среду посетит молодежный форум "Машук"

Россиян предупредили о задержках при прохождении контроля в британском Хитроу

Трамп после нападения в Лондоне назвал террористов бешеными животными

Егор Титов затруднился назвать фаворита в матче "Спартак" – ПАОК

Банки РФ в январе-июле увеличили кредиты физлицам на 11,6%

Не менее 11 человек погибли при обрушении моста в Генуе

Цены на нефть пошли вверх после падения в понедельник

Пьяный житель Тюмени напал на приехавшего к нему фельдшера скорой

Вену признали самым комфортным городом для проживания в 2018 году

Вену признали самым комфортным городом для проживания в 2018 годуМосква заняла в рейтинге 68-е место, Санкт-Петербург - 70-е Подробнее

Капитализация рынка криптовалют опустилась ниже $200 млрд впервые в этом году

При обрушении моста в Генуе погибли десятки человек

Радио "Спорт FM" прекратит вещание в полночь

Радио "Спорт FM" прекратит вещание в полночьОб этом "Интерфаксу" сообщил источник в "Европейской медиа группе", в состав которой входит радиостанция Подробнее

Защита Улюкаева обещала продолжить добиваться отмены приговора в Верховном Суде

Турция не поддержит односторонние санкции против Ирана

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru