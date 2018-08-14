Двукратная чемпионка мира в танцах на льду Крылова попала в ДТП

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Серебряный призер Олимпийских игр 1998 года в танцах на льду, тренер Анжелика Крылова попала в аварию, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках.

Как сообщает федерация, состояние здоровья фигуристки не вызывает опасений.

"Вчера по дороге на каток, на светофоре, в автомобиль фигуристки врезалась "маршрутка". Анжелика получила ушибы головы и шеи. Но, несмотря на инцидент, в больницу решила не обращаться. В день после аварии и на следующий тренер провела тренировки, но сегодня после работы почувствовала себя неважно", - говорится в сообщении.

"Врачи клиники, куда обратилась спортсменка, провели полное обследование, в результате которого ничего серьезного не выявили. Тем не менее специалисты госпитализировали Анжелику, чтобы в течение ближайших дней понаблюдать за ее состоянием", - отмечается там же.

Как сообщила фигуристка, серьёзных повреждений она избежала. "Все нормально. Переломов нет. Ударилась головой. Врачи настояли, чтобы я пробыла в больнице несколько дней. Но я планирую недолго тут оставаться, надо продолжать работать", - сказала Крылова.

Весной призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в танцах на льду Крылова, выступавшая с Олегом Овсянниковым, вернулась домой из США и начала работать тренером с группой танцоров в Москве.