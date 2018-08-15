Гонорар Уткина за матч ЧМ-2018 на Первом канале составил 783 тыс. рублей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Известный футбольный комментатор Василий Уткин заявил, что получил от Первого канала гонорар за репортаж матча чемпионата мира-2018 года.

"Пришли деньги от Первого за чемпионат мира. Мне самому было интересно, сколько там будет. Не успел спросить; ну, мне предложили поработать на чемпионате мира в моей стране - что я, торговаться, что ли, стану", - написал Уткин в фейсбуке. И озвучил сумму: "783000 рублей".

"Как было сказано - все заработанные средства получит фонд "Выход"", - подчеркнул комментатор.

"Поработал я меньше, чем думалось. Один матч. Уж сколько получилось. Таким получится мой чемпионат. Ну, какой есть - тут никто не виноват", - написал Уткин.

На Первом канале Уткин комментировал матч группы B Португалия – Испания (3:3). После этого репортажа, не указывая причин, он сообщил, что больше не будет здесь вести трансляции матчей чемпионата мира по футболу.

Что касается гонорара от Первого канала, Уткин пообещал его отправить в фонд до конца недели. "Квиток опубликую", - написал комментатор в фейсбуке.

Также Уткин сообщил, что "закончил с комментариями". " А) много дел; б) не хочется напрашиваться; в) хорошая точка. Зарекаться глупо, но сейчас мне совершенно не хочется возвращаться к этой неблагодарной работе. И не хочется мелочиться - во всех смыслах", - написал он.

"Мне повезло поддержать доброе дело. Я очень счастлив", - признался Уткин.

Василий Уткин долгое время руководил дирекцией спортивного вещания на "НТВ-плюс" и был одним из лиц телеканала "Матч ТВ", который начал вещание осенью 2015 года. Через некоторое время он покинул канал. С 2016 года он успел комментировать футбол на "Евроспорте" и живьем в различных пабах Москвы. С января прошлого года он сотрудничал с каналом РБК. В мае 2017 года объявил о долгом перерыве в комментаторской карьере, через три месяца - о ее возобновлении.