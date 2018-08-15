ФИФА назвала точное число проданных на аренах ЧМ-2018 хот-догов и пряников

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Во время матчей чемпионата мира 2018 года на стадионах было реализовано более полумиллиона хот-догов, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Точная сумма составляет 576 тысяч 024 штуки. Алкогольного и безалкогольного пива продано 2 млн 941,3 тысячи порций.

Болельщики купили 18 тысяч 937 штук мороженого, 113 тысяч 499 гамбургеров, 19 тысяч 731 пряник.

Чемпионат мира 2018 года проходил с 14 июня по 15 июля в 11 российсих городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Победителем чемпионата стала сборная Франции, в финале одолевшая Хорватию. Команда России дошла до четвертьфинала, где уступила (по пенальти) все той же Хорватии.