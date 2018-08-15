Футболист ЦСКА Набабкин дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на две игры дисквалифицировал защитника московского ФК ЦСКА Кирилла Набабкина.

"Набабкин дисквалифицирован на два матча чемпионата России по футболу. ЦСКА обязался провести разъяснительную беседу с игроком", - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого приводит "Чемпионат".

Григорьянц напоминает, что "Кирилл Набабкин удален за агрессивное поведение — удар ногой с использованием шипов в бедро игрока, не владеющего мячом". "Набабкин присутствовал на заседании по "Скайпу", извинился и посетовал на обиду за возможную травму, что стало причиной удара соперника. Игрок не оспаривает удаление", - отметил Григорьянц.

Набабкин был удален в ходе матча "Енисей" (Красноярск) – ЦСКА, завершившегося со счетом 1:1.

На две игры дисквалифицирован и нападающий махачкалинского "Анжи" Андрес Понсе.

"Андрес Понсе удален за агрессивное поведение и нарушение против полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова. Понсе принес публичное извинение Глушакову, написал письмо в КДК на испанском языке. Понсе дисквалифицирован на два матча, а "Анжи" проведет дисциплинарную работу с игроком", - сказал Григорьянц.

Матч "Спартак" – "Анжи" завершился со счетом 1:0 в пользу москвичей.