Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Футболисты мадридского "Атлетико" стали обладателями Суперкубка УЕФА-2018.

В матче за этот трофей в Таллине "Атлетико" взял верх над другим клубом из Мадрида – "Реала" со счетом 4:2. Победитель противостояния определился в дополнительное время.

В составе "Атлетико" отличились Диего Коста (1-я, 79-я минуты), Сауль (98), Коке (104), в составе "Реала" – Карим Бензема (27), Серхио Рамом (63, с пенальти).

В матче за Суперкубок УЕФА традиционно встречаются действующие победители Лиги чемпионов (в данном случае – "Реал") и Лиги Европы ("Атлетико").

"Атлетико" выиграл Суперкубок УЕФА в третий раз, ранее это ему удалось сделать в 2010 и 2012 годах. В матчах за Суперкубок УЕФА эта команда не проигрывала ни разу.

Что касается "Реала", то он выигрывал данный трофей четыре раза – в 2002, 2014, 2016 и 2017 годах при трех поражениях (1998, 2000, 2018).

По пять раз Суперкубок УЕФА выигрывали испанская "Барселона" и итальянский "Милан".