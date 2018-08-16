Россия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФА

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу значительно улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг.

Теперь она занимает 49-е место, тогда как в предыдущей, июньской версии, находилась на 70-й строчке.

Возглавляет рейтинг сборная Франции, выигравшая ЧМ-2018 в России. Триумф на чемпионате мира позволил французам подняться на шесть строчек.

В первой десятке также присутствуют Бельгия (поднялась на одну строчку), Бразилия (проследовала в обратном направлении), Хорватия (финалист ЧМ-2018 поднялся на 16 мест), Уругвай (поднялся на девять мест), Англия (поднялась на шесть строчек), Португалия (опустилась на три ступени), Швейцария (опустилась на два места), Испания (поднялась на одну строчку), Дания (поднялась на три ступени).

Россия - самая прогрессивная

Сборная России стала автором самого стремительного подъема в рейтинге, она поднялась на 21 строчку. Самое стремительное падение зафиксировано у соперника россиян по группе ЧМ-2018 - команды Египта, которая опустилась на 20 строчек. Теперь она занимает 65-е место.

Сборная России успешно выступила на домашнем ЧМ. На групповом этапе она разгромила Саудовскую Аравию (5:1), победила Египет (3:1) и - досрочно выйдя в плей-офф - уступила Уругваю (0:3). В 1/8 финала она по пенальти (основное и дополнительное время - 1:1) победила Испанию, в четвертьфинале, также по пенальти (основное и дополнительное время - 2:2) уступила Хорватии.

Выход в четвертьфинал - наилучшее достижение сборной России на чемпионатах мира за всю ее историю.

Новый формат рейтинга

После ЧМ-2018 рейтинг составляется по новому принципу, согласно которому, в частности, не учитывается показатель силы конфедераций, которую представляет команда; исключен подсчет среднего числа очков, набранных сборной за год.

Идею изменить формат подсчета рейтинговых очков связывают с тем, чтобы избежать необъективности по отношению для сборных стран, принимающих турниры: от участия в отборочной кампании/официальных матчей они освобождены, а коэффициент на товарищеские игры явно низкий. Это приводит к сборным хозяйкам к резкому падению в рейтинге – это, в частности, произошло со сборной России, принимавшей ЧМ-2018. Перед стартом домашнего чемпионата мира она опустилась на рекордно низкое для себя 70-е место.

Похожая тенденция наблюдалась и у ряда других сборных стран, принимавших крупные соревнования. Так Франция, в которой прошли матчи Евро-2016, за год до турнира оказалась на 25-м месте (в 2014 году, например, находилась на седьмой строчке). А Бразилия, принимавшая ЧМ-2014, опускалась на 22-ю строчку.