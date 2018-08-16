Умерла двукратная олимпийская чемпионка в гимнастике Шушунова

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Скончалась известная гимнастка, двукратная чемпионка, а также серебряный и бронзовый Олимпийских игр 1988 года Елена Шушунова, сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России в четверг.

"16 августа 2018 года на 50-м году жизни скоропостижно скончалась Шушунова Елена Львовна. Федерация спортивной гимнастики России выражает соболезнования родным, близким и друзьям Елены Львовны и всем российским поклонникам спортивной гимнастики", - говорится в сообщении.

Шушунова была заслуженным мастером спорта СССР, абсолютной чемпионкой Олимпийских игр, чемпионкой Игр в командном первенстве, абсолютной чемпионкой мира, в том числе, в командном первенстве, трехкратной чемпионкой мира в отдельных видах многоборья, обладательницей Кубка мира в многоборье, трехкратной обладательницей Кубка мира в отдельных видах многоборья, абсолютной чемпионкой Европы, четырехкратной чемпионкой Европы в отдельных видах многоборья, абсолютной чемпионка СССР, шестикратной чемпионка СССР в отдельных видах многоборья, пятикратная обладательницей Кубка СССР в многоборье. Также он была судьей международной категории по спортивной гимнастике.