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Команда McLaren нашла замену Алонсо в "Формуле-1"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Команда McLaren, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1", объявила о подписании контракта с испанским гонщиком Карлосом Сайнсом.

Пилот будет выступать за команду с 2019 года.

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"Мы невероятно рады, что Карлос присоединился к нам в качестве пилота McLaren. Мы долго за ним следили и высоко его ценим, он - представитель нового поколения молодых и талантливых пилотов "Формулы-1". В нем идеально сочетаются молодость и опыт. Хотя ему всего 23 года, он проводит уже свой пятый сезон в автогонках", - цитирует пресс-служба McLaren исполнительного директора команды Зака Брауна.

"Я рад, что, наконец, стану пилотом McLaren с сезона 2019 года. Я очень взволнован, начинается новая глава моей карьеры. Сколько себя помню, всегда был фанатом McLaren", - сказал Сайнс.

Ранее сообщалось, что в конце сезона команду McLaren покинет легендарный испанский гонщик Фернандо Алонсо.

Сайнс сейчас выступает за команду Renault.

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Теги: автоспорт, Формула-1

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