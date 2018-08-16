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"Уфа" вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Уфа" завоевал путевку в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, победив по сумме двух встреч люксембургский "Прогресс".

Спорт"Уфа" победила люксембургский "Прогресс" в матче Лиги ЕвропыЧитать подробнее

Ответная встреча третьего квалификационного раунда, прошедшая на поле "Прогресса" в четверг, завершилась со счетом 2:2.

На третьей минуте состоялся автогол уфимца Павла Аликина. На 50-й минуте Иван Пауревич сравнял счет. На 72-й минуте Майрон де Алмейда вывел "Прогресс" вперед, а в компенсированное ко второму тайму время "Уфа" отыгралась вновь благодаря голу И.Пауревича.

Этот результат вывел "Уфу" в следующий раунд (первая встреча завершилась победой российского клуба со счетом 2:1), где она встретится с победителем пары "Рейнджерс" (Шотландия) - "Марибор" (Словения). В случае успеха в раунде плей-офф "Уфа" получит путевку на групповую стадию турнира.

"Уфа" - дебютант еврокубков. По итогам сезона-2017/18 она не попала в еврокубковую зону, заняв шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Но вскоре стало известно, что новоявленный обладатель Кубка России "Тосно" (Ленинградская область) прекратил свое существование, и в Лиге Европы его заменила "Уфа". Здесь она стартовала со второго квалификационного раунда, где по сумме дух встреч одолела словенскую команду "Домжале".

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Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Уфа

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