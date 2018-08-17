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ISU обнулил все рекорды в фигурном катании

С сезона-2018/19 вводится новая оценочная шкала; в архив ушли высшие достижения, установленные несколькими россиянами

ISU обнулил все рекорды в фигурном катании
Фото: ТАСС, Михаил Джапаридзе
Российская фигуристка Алина Загитова

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о том, что все мировые рекорды в фигурном катании, установленные к настоящему моменту, обнуляются.

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Теперь, как поясняется на сайте организации, они переходят в разряд "исторических". Это связано с тем, что с сезона-2018/19 вводится новая шкала оценки выступления спортсменов. Соответственно, на старте сезона ожидается поток новых рекордов мира.

Таким образом, в архив ушли высшие мировые достижения, которые принадлежат и российским фигуристам. Так, Алине Загитовой, выигравшей Олимпиаду-2018, принадлежит рекорд в короткой программе (оценка – 82,92 балла); Евгении Медведевой – в произвольной программе (160,46) и по сумме оценок в короткой и произвольной программах (241,31); спортивной паре Татьяна Волосожар/Максим Траньков принадлежит рекорд в короткой программе (84,17).

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Теги: фигурное катание

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