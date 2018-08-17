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Миллер отвел триумф "Зенита" в матче с минским "Динамо" в разряд великих игр УЕФА

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер назвал исторической победу петербургского "Зенита" над минским "Динамо" со счетом 8:1 в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы УЕФА.

"Да, это триумфальная победа "Зенита", Сергея Семака (главного тренера "Зенита" – ИФ) - из серии "великие игры УЕФА". Она уже вошла в историю. Такого Россия и Европа еще не видели. Молодцы! "Зенит" - чемпион!" – приводит слова Миллера сайт "Зенита".

Накануне "Зенит" на своем поле разгромил минское "Динамо" со счетом 8:1. Основное время матча завершилось со счетом 4:0, тогда как в первом матче, в Минске, с аналогичным счетом "Зенит" уступил. В дополнительное время "Зенит" пропустил гол, который выводил в следующий раунд "Динамо". Однако команда Сергея Семака нашла в себе силы провести еще серию результативных атак.

В раунде плей-офф квалификации "Зенит" сыграет с норвежским "Мольде" и в случае успеха выйдет в групповую стадию турнира.

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Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Зенит, Алексей Миллер

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