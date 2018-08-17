Аргентинский футболист Ригони перешел из "Зенита" в "Аталанту"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник петербургского ФК "Зенит" аргентинец Эмилиано Ригони продолжит карьеру в итальянской "Аталанте"

"Футбольные клубы "Зенит" и "Аталанта" достигли соглашения о переходе аргентинского полузащитника в итальянскую команду на правах аренды до конца сезона с правом выкупа", - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

Ригони присоединился к "Зениту" в августе 2017 года. В составе петербургской команды он провел 30 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.