Главные новости
ЭкономикаВ правительстве не одобрили идею изымать допприбыль бизнеса через налогиМоскваИз-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверкуСпортISU обнулил все рекорды в фигурном катании
Спорт Российская премьер-лига-2018/19

Аргентинский футболист Ригони перешел из "Зенита" в "Аталанту"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник петербургского ФК "Зенит" аргентинец Эмилиано Ригони продолжит карьеру в итальянской "Аталанте"

"Футбольные клубы "Зенит" и "Аталанта" достигли соглашения о переходе аргентинского полузащитника в итальянскую команду на правах аренды до конца сезона с правом выкупа", - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

Ригони присоединился к "Зениту" в августе 2017 года. В составе петербургской команды он провел 30 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, ФК Зенит
Спорт
ISU обнулил все рекорды в фигурном катанииISU обнулил все рекорды в фигурном катании
С сезона-2018/19 вводится новая оценочная шкала; в архив ушли высшие достижения, установленные несколькими россиянамиПодробнее
 "Зенит" провел 8 голов в ворота минского "Динамо" и вышел в раунд плей-офф"Зенит" провел 8 голов в ворота минского "Динамо" и вышел в раунд плей-офф
В первой игре Лиги Европы петербургский клуб уступил сопернику со счетом 0:4, за выход в групповой этап он сыграет с "Мольде"Подробнее
 Россия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФАРоссия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФА
Команда поднялась на 21 строчку и стала автором самого стремительного подъема в рейтинге; возглавляет рейтинг сборная ФранцииПодробнее
 "Атлетико" выиграл Суперкубок УЕФА"Атлетико" выиграл Суперкубок УЕФА
В матче за трофей победитель Лиги Европы взял верх над победителем Лиги чемпионов "Реалом"Подробнее
"Спартак" выбыл из Лиги чемпионов"Спартак" выбыл из Лиги чемпионов
Он не смог переиграть ПАОК и теперь сыграет на групповом этапе Лиги ЕвропыПодробнее
 "Спартак" - ПАОК. Онлайн"Спартак" - ПАОК. Онлайн
Счет в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов так и остался 0:0, московский клуб играл в меньшинстве, из Лиги чемпионов выбылПодробнее
 Фернандо Алонсо покинет "Формулу-1" по окончании сезонаФернандо Алонсо покинет "Формулу-1" по окончании сезона
Двукратный чемпион мира пообещал провести оставшиеся гонки сезона "со всей самоотдачей и страстью"Подробнее
 Радио "Спорт FM" прекратит вещание в полночь, рассказал источникРадио "Спорт FM" прекратит вещание в полночь, рассказал источник
Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в "Европейской медиа группе", в состав которой входит радиостанцияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 августа7 фото
16 августа
Фотохроника 16 августа
Ушла из жизни Арета Франклин10 фото
16 августа
Ушла из жизни Арета Франклин
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаВ правительстве не одобрили идею изымать допприбыль бизнеса через налогиМоскваИз-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверкуСпортISU обнулил все рекорды в фигурном катанииЭкономикаПроизводители колбасы попросили правительство помочь повысить ценыЭкономикаМинкомсвязи собралось ужесточить требования к сим-картам по "закону Яровой"В миреСМИ узнали о возможности переговоров Путина и Эрдогана в Тегеране

Биржевые цены на бензины к концу недели подскочили на 5%

Частный вертолет упал под Рязанью

Рынок акций РФ завершил неделю снижением в ожидании новых санкций США

России предложили провести ЧМ-2022 по волейболу

Минсельхоз объяснил рост цен на мясо сезоном шашлыков

Чемезов переизбран главой совета директоров "КАМАЗа"

Лучшие фото недели

Лучшие фото недели10 фото

США отказались давать деньги на проекты по стабилизации в Сирии

Аргентинский футболист Ригони перешел из "Зенита" в "Аталанту"

ФСВТС рассказала об оформлении кредита Индонезии на покупку истребителей Су-35

Высокий суд Лондона вновь арестовал акции банка "Возрождение"

Путин предложил кандидатов на должности глав Дагестана и Ингушетии

Путин предложил кандидатов на должности глав Дагестана и ИнгушетииВ парламенты республик внесены на рассмотрение, в частности, кандидатуры руководителей регионов Владимира Васильева и Юнус-Бека Евкурова Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru