Спорт

России предложили провести ЧМ-2022 по волейболу

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Международная федерация волейбола (FIVB) предложила провести чемпионат мира по волейболу 2022 среди мужчин в России, сообщает пресс-служба Минспорта.

"Речь на встрече министра спорта Павла Колобкова с президентом FIVB Ари Граса Фильо шла, в частности, о возможности организации и проведения в России Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года. С такой инициативой выступила FIVB", - говорится в сообщении Минспорта, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Колобков заявил, что Россия готова принять чемпионат: "Что касается возможности проведения в нашей стране следующего чемпионат мира по волейболу среди мужских команд, то в ближайшее время нам предстоит согласовать несколько организационных вопросов, в том числе определиться с городами проведения турнира. При этом Россия обладает всей необходимой спортивной инфраструктурой для организации чемпионата мира. У нас огромное число поклонников волейбола, и мы с радостью готовы принять эти соревнования".

Чемпионаты мира по волейболу среди мужских команд, проходящие раз в четыре года, проводились в России в 1952 и 1962 годах.

Мужская сборная России по волейболу обычно успешно выступает на крупнейших международных стартах и входит в пятёрку сильнейших команд планеты, отмечает Минспорта. В настоящее время российские волейболисты готовятся к участию в чемпионате мира 2018 года, который состоится с 9 по 30 сентября в Болгарии и Италии.

В этом году в России прошли такие международные соревнования, как этапы Лиги Наций FIVB в Екатеринбурге и Уфе, финал Лиги чемпионов CEV в Казани, первенство Европы по пляжному волейболу (до 20 лет), этапы Мирового тура FIVB по пляжному волейболу в Анапе и Москве.

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Теги: волейбол

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