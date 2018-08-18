Билеты на бой Макгрегора и Нурмагомедова раскупили за три минуты

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Продажи билетов на бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова продлились три минуты, потому что все было раскуплено.

Бой состоится 6 октября в Лас-Вегасе на T-Mobile-Арене. Площадка вмещает 20 тысяч зрителей. Билеты на бой стоили от 180 до 2 212 евро. Те, кто не достал билеты, смогут купить телетрансляцию боя. Пока неизвестно, покажут ли бой в России на общедоступном канале.

Встречу Макгрегора и Нурмагомедова готовит организация UFC, и это будет самый ажиотажный бой за ее историю.