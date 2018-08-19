"Локомотив" выиграл у "Крыльев Советов" в матче премьер-лиги

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Действующий чемпион России по футболу московский "Локомотив" добился победы над самарскими "Крыльями Советов" в матче четвертого тура премьер-лиги-2018/19.

Встреча, прошедшая в Самаре в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Локомотива". Автором гола стал Гжегош Крыховяк, отличившийся на 37-й минуте.

"Локомотив" доигрывал матч в меньшинстве: на 78-й минуте вторую желтую карточку (на 72-й – первую) получил Владислав Игнатьев.

"Локомотив" набрал 5 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Победа над "Крыльями" стала первой для московской команды в новом сезоне. Кроме того, до отчетного матча команда Юрия Семина в нынешнем сезоне не забивала мячей.

Что касается "Крыльев Советов", то у них 4 очка, они – на 11-м месте.